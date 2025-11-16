Funcionário denuncia colega por ameaça com faca em supermercado de Campo Grande

O funcionário de um supermercado localizado na região do Jardim Monumento, em Campo Grande, procurou a delegacia na tarde deste sábado (15) após ser ameaçado por um colega.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 29 anos contou que o desentendimento ocorreu por volta das 17h30, durante o expediente. No meio da discussão, o colega que trabalha no açougue pegou uma faca afirmado: “Nós vamos conversar lá fora, vou te pegar na saída.”

Se sentindo extremamente intimidada com a situação, o rapaz procurou as autoridades informando ter interesse em representar criminalmente contra o autor.

Outro funcionário do local presenciou o episódio e confirmou a versão apresentada, conforme registrado na ocorrência.

O caso foi registrado como ameaça e será investigado.

