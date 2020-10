Funcionário do CCZ é agredido a pauladas enquanto fiscalizava terreno

Sarah Chaves com informações do Dourados Agora

Um funcionário público do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), foi agredido na manhã de quarta-feira (28), durante um trabalho de fiscalização no terreno baldio do agressor, na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

Conforme o Dourados Agora, a agressão aconteceu no momento em que o funcionário fiscalizava o terreno e o proprietário teria chego, se exaltado e agredido o servidor público a pauladas nas costas e braços.

Ele também teria jogado a vítima contra um tambor de coleta de lixo, ocasionando ferimentos em um dos braços.

O agressor deixou o local e a vítima acionou a Guarda Municipal que através de rondas no bairro conseguiu prende-lo. Ele encaminhando para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

