Funcionário é flagrado se masturbando em telhado do Fórum de Campo Grande

Homem, de 57 anos, foi conduzido para a delegacia no final da tarde desta sexta-feira (14), após ser flagrado se masturbando em cima do telhado do Fórum de Campo Grande.

Informações do boletim de ocorrência, apontam que pessoas em prédios vizinhos teriam flagrado e registrado a cena. A Polícia Militar esteve no local e conseguiu localizar o homem, que confessou o ato.

Ainda conforme a versão apresentada pelo homem, ele informou que subiu no telhado para limpar as calhas e verificar possíveis problemas, mas sentiu desejo de assistir vídeos pornográficos, se masturbando na sequência, acreditando que não estava sendo observado.

No registro, ficou constatado que o suspeito estava apenas olhando para o celular, não direcionando para pessoas ou prédios vizinhos. Tampouco, vítimas apareceram para manifestar o constrangimento com o ato.

O ato foi registrado como ato obsceno na delegacia de plantão.

