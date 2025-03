FuncionÃ¡rio morre ao tentar abater touro na JBS de NaviraÃ­

Um jovem trabalhador, identificado como Alysson Leite Custódio, de 21 anos, morreu na sexta-feira (21), em um acidente de trabalho no frigorífico JBS de Naviraí, no setor de abate bovinos.

Segundo informações repassadas à imprensa, o touro teria reagido à aproximação do funcionário e Alysson acabou levando um coice e na proximidade com a faca, o objeto acabou atingindo o pescoço do trabalhador.

Ela foi levado ao Hospital Municipal, mas morreu antes de receber atendimento médico, publicou o site Sul News. A JBS paralisou o abate durante a tarde para o trabalho da Polícia Civil.



Em nota, a JBS disse que está prestando toda a assistência aos familiares. Confira a nota na íntegra:

"A JBS lamenta profundamente o falecimento de um de seus colaboradores da unidade de Naviraí (MS). A Companhia se solidariza com os familiares e amigos neste momento de dor e informa que está prestando toda

assistência necessária à família".

