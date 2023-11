Funcionário morre após ser arrastado por cavalo durante manejo de gado em Miranda

Cristiano França Nobre, de 35 anos, morreu durante a segunda-feira (6), após ser arrastado por um cavalo enquanto realizava o manejo de gado em uma fazenda na cidade de Miranda, a 206 quilômetros de Campo Grande. Ele foi encontrado por um amigo, que ficou assustado e também caiu do cavalo.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o proprietário da fazenda explicou que o funcionário chegou desesperado e com o rosto cheio de sangue, relatando que Cristiano havia morrido em razão de um acidente com cavalo.

O funcionário afirmou que ao perceber a situação, se assustou e caiu do animal, lesionando o rosto. Ainda conforme o registro, Cristiano estava fazendo o manejo do gado e em determinado momento caiu do cavalo, sendo arrastado pelo laço que ficou em suas pernas.

O corpo foi encontrado com vários ferimentos e isso teria ocasionado a sua morte.

A Polícia Científica esteve no local do acidente e liberou o corpo da vítima.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Miranda.

