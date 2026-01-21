Menu
Polícia

Funcionário premeditou crime ao 'liberar' colegas para ficar sozinho com dono de salgaderia

O autor das facadas e a ex-mulher estavam separados há pouco tempo

21 janeiro 2026 - 18h23Luiz Vinicius
Perícia fez toda a cena do crimePerícia fez toda a cena do crime   (Luiz Vinicius)

Eduardo Araújo, de 33 anos, premeditou praticamente o crime contra André Luis Mitidiero, de 46 anos, na tarde desta quarta-feira, dia 21, em uma salgaderia, na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

A principal motivação para o acontecimento seria o ciúme do agressor, que descobriu o envolvimento da vítima com a ex-mulher. A informação foi confirmada pelo delegado Camilo Kettenhuber, da 7º Delegacia de Polícia Civil.

Eduardo teria liberado os colegas na hora do almoço para conseguir ficar sozinho com André, que havia chegado no comércio para fazer a retirada de uma entrega, quando foi surpreendido e atacado com mais de 10 facadas no corpo. A vítima ainda tentou se defender dos golpes.

O autor das facadas e a ex-mulher estavam separados há pouco tempo e ele tentava reatar com a ex-companheira, que sempre negava um retorno.

O caso será investigado pela Polícia Civil e foi registrado como suicídio e homicídio qualificado.

