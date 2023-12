Servidor público que matou mulher em acidente estava embriagado

Saiba Mais Polícia AGORA: Funcionário público atinge moto e mulher morre na Antônio Maria Coelho

Em coletiva de imprensa, o delegado geral da Policia Civil de Mato Grosso do Sul, Roberto Gurgel, deu mais detalhes sobre o acidente envolvendo um servidor público no cruzamento entre as ruas Bahia e Antônio Maria Coelho, que terminou em uma morte na manhã deste sábado (9).

O servidor, que estava dirigindo um veículo oficial, seguia pela Antônio Maria Coelho quando se chocou, em alta velocidade, contra a moto que transitava pela Rua Bahia, que era pilotada por um homem, de 43 anos, e tinha uma mulher, de 51, na garupa.

Com a força do impacto, a moto foi arrastada e o veículo acabou se chocando contra outro automóvel que estava na faixa de estacionamento da Antônio Maria Coelho.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, a mulher veio a óbito no local. O homem foi resgatado com uma fratura exposta, em estado grave, e foi levado para a Santa Casa.

Uma viatura do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar foi até o local do acidente. Segundo a polícia, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. No entanto, termo de constatação atestou que ele estava alcoolizado.

Gurgel detalhou que as imagens de câmeras do circuito de monitoramento da região serão coletadas, e que as investigações continuarão e devem dar mais detalhes sobre a dinâmica do acidente.

No boletim de ocorrência sobre o caso, o servidor foi autuado pelos crimes de homicídio simples, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterazada em razão da influência de álcool e lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

