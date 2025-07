Funcionário público salva mulher de tentativa de estupro no Horto Florestal de Ponta Porã

Uma mulher foi salva de uma tentativa de estupro durante a manhã desta segunda-feira (28) no Horto Florestal de Ponta Porã. Um funcionário da prefeitura impediu o crime.

Conforme as informações policiais, divulgadas pela GCMFron (Guarda Civil Municipal de Fronteira), a vítima estava caminhando pelo local quando um homem tentou agarrá-la. O crime foi interrompido após ela começar a gritar por socorro, chamando a atenção do servidor municipal, que prestava atividades matinais no Horto.

Diante disso, ele seguiu o som e conseguiu afugentar o agressor, que fugiu correndo após ver que havia sido descoberto.

Por sorte, a vítima não sofreu ferimentos. Segundo o Dourados News, a mulher alertou outros frequentadores sobre a importância da atenção redobrada, especialmente nos horários iniciais do dia.

Além disso, foi feito um pedido de reforço no patrulhamento da região, solicitando maior presença na área durante as primeiras horas da manhã.

