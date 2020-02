Funcionários da Receita encontram jibóia de 3 metros no posto fiscal

Funcionários do posto fiscal da Receita Estadual de Nova Porto XV encontraram uma jibóia de três metros durante a manhã desta segunda-feira (21). Os policiais militares ambientais de Bataguassu foram até o local e resgataram o animal.

No início do dia, os funcionários encontraram uma jibóia de três metros no pátio da Receita e acionaram a Policia Militar Ambiental (PMA), que foi até o local e retirou a serpente Boa constrictor, jibóia.

Três horas depois, os funcionários de uma empresa de festas de Nova Porto XV encontraram uma jibóia de 1,8 metro no barracão da empresa. A PMA foi acionada e realizaram a retirada do local.

As duas serpentes passaram por exames e não foi encontrado nenhum tipo de debilidade ou ferimento. Assim, elas foram soltas em seu habitat natural.

A PMA acredita que elas saíram de reservas florestais próximas ao distrito de Nova Porto XV.

