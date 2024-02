Furgão capota com mais de três toneladas de maconha na MS-156, em Dourados

Um furgão, modelo Renault Master, lotado com mais de três toneladas de maconha, acabou capotando na tarde desta quinta-feira (15) na MS-156, próximo ao Porto Cambira, em Dourados. As informações são do portal Dourados News

O veículo foi encontrado por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), já capotado na rodovia, sem nenhum ocupante presente no veículo ou nas proximidades.

Segundo populares, dois homens fugiram para a mata, às margens da rodovia, logo após o acidente. Apesar de buscar nas imediações, os policiais não conseguiram localizar os indivíduos.

Durante a checagem dos agregados do veículo, foi descoberto que o veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro, em 10 de dezembro de 2022. Os policiais encontraram 50 munições de calibre .22 intactas no porta-luvas do furgão.

O veículo e a droga foram rebocados até a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados, onde a ocorrência foi registrada.

Com a apreensão da droga, foi registrado um prejuízo estimado de R$ 6,589 milhões ao crime.

