Furtos e roubos apresentam queda no primeiro semestre em MS

Os crimes patrimoniais em Mato Grosso do Sul apresentaram queda nesse primeiro semestre do ano, levando em consideração o mesmo período do ano passado, segundo levantamento feito pela Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública).

Campo Grande apresenta os melhores indíces de redução em uma análise individual. Os crimes de roubo - quando há uso de violência do criminoso - em via urbana caíram de forma expressiva: 30,7%, com 875 ocorrências em 2024 e 612 em 2025.

Já os roubos em comércio tiveram uma redução de 7,1%, de 42 para 39 casos, enquanto os roubos de veículos caíram 20,2%, com 94 ocorrências no ano passado contra 75 neste ano. Os roubos em residência também recuaram, passando de 51 para 47 casos - queda de 7,8%.

Quanto aos furtos, o destaque foi para a redução de 33,4% nos furtos de veículos, de 908 em 2024 para 605 neste ano. Já os furtos em residências apresentaram leve variação de 0,7%, com 2.077 registros em 2025, contra 2.062 no ano anterior, aponta o levantamento da Sejusp.

O cenário de redução nos crimes patrimoniais em Campo Grande acompanha a tendência observada em todo o Estado. No acumulado do primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período em 2024, Mato Grosso do Sul registrou queda acentuada em vários crimes:

Roubo em via urbana: -21% (de 1.260 para 996)

Roubo de veículos: -13,4% (de 164 para 142)

Roubo ao comércio: -6% (de 83 para 78)

Roubo em residência: -2,1% (de 96 para 94)

Roubo seguido de morte: -66,7% (de 9 para 3 casos)

Furto de veículos: -23,6% (de 1.444 para 1.103)

Furto em residência: -4,9% (de 4.357 para 4.143)

Titular da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), o delegado Fábio Leite Brandalise analisa que a redução dos índices é resultado do contínuo aparelhamento, aperfeiçoamento e valorização dos agentes de segurança pública, incluindo dos policiais civis.

