Futebol Clube Pantanal denÃºncia casos de racismo contra atletas no futebol sul-mato-grossense

Dois atletas do Futebol Clube Pantanal foram alvos de e injúria racial e racismo durante partidas das temporadas 2024 e 2025 do futebol sul-mato-grossense.

No caso mais recente, ocorrido na terça-feira (4), a equipe estava jogando contra o Náutico pela MS CUP no Estádio Olho do Furacão, quando a partida precisou ser interrompida aos 17 minutos do 2º tempo com o resultado parcial de 1x0 para o Náutico.

Isso porque o atleta, de apenas 15 anos, estava sendo alvo de injúria racial promovida por membros da torcida posicionada atrás do gol do Pantanal.

Após acolhimento ao jogador e a família, o caso foi registrado na delegacia para que as providencias legais fossem tomadas a respeito do caso.

Por meio de nota, o clube disse estar apoiando o atleta e ajudando a reunir provas e testemunhas.

Caso de injuria e ameaça – no dia 29 de fevereiro de 2024, jogador Vinicius Machado foi alvo de injuria racial e ameaça enquanto estava dentro de campo. O autor, desta vez, foi um policial que estava presente na partida.

O crime aconteceu após a invasão do gramado para apartar confusão entre jogadores. Ele registrou uma denúncia contra o policial na esfera civil e na corregedoria da polícia militar, sendo que ambos os processos estão em andamento.

No próximo dia 10 de março as testemunhas de acusação citadas no caso serão ouvidas em audiência de Ação Penal Militar.

