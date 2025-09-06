Fuzil, submetralhadora e drogas são encontados em carga de palets na Capital

Homem de 33 anos foi preso ao ser flagrado transportando drogas, m fuzil, uma submetralhadora e carregadores de fuzil. A prisão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante a sexta-feira (5), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes estavam fazendo fiscalização quando deram ordem de parada a um caminhão. Durante a conversa, o motorista detalhou que estava transportando paletes, que levaria para o estado de São Paulo e não sabia explicar ao certo onde teria carregado o veículo.

Diante da situação, os policiais realizaram uma fiscalização mais aprofundada, até que encontraram 2.564 quilos de maconha, uma submetralhadora Uzi, calibre 9mm, dois carregadores calibre 9mm e um fuzil Garand, calibre .30.

Todo material ilícito foi apreendido e encaminhado para delegacia de Polícia Civil da cidade, onde os fatos foram registrados.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também