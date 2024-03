Uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal), terminou na apreensão de cinco fuzis e 46 Kg de cocaína, na tarde desta quinta-feira (14), na BR-262, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes estavam fazendo fiscalização quando abordaram um caminhão. Durante a entrevista, o condutor demonstrou nervosismo, ele disse ter adquirido a carreta a pouco tempo e que teria ficado em Corumbá para carregar.

Desconfiados, os policiais acionaram o Grupo de Operações com Cães PRF, que realizaram uma fiscalização na carreta. As equipes localizaram a presença de tabletes em um compartimento na carroceria do caminhão. Dentro, os policiais encontraram cinco fuzis, calibre 5.56mm, 46 Kg de cloridrato de cocaína e 10 carregadores de munições.

Questionado, o motorista disse que viajaria até o interior de São Paulo, onde entregaria a carreta com os ilícitos para um desconhecido.

A ocorrência foi encaminhada à Denar em Campo Grande.

Assista as imagens:

