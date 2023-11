Gabriela vivia relacionamento amoroso com suspeitos antes de ser morta na Capital

O feminicídio de Gabriela de Oliveira Belentani, de 18 anos, teve suas nuances reveladas na manhã desta segunda-feira (20) pelas delegadas da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Um dos suspeitos, identificado apenas como Anderson, foi preso no final de semana, enquanto Lucas Henrique, o 'LK', está foragido.

Para quem não se lembra, a jovem foi assassinada na noite do dia 10 de novembro, com pelo menos seis disparos de arma de fogo, assim que ela pegava uma carona com um homem. Ela chegou a ser socorrida pelo próprio motorista até o UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas em decorrência dos ferimentos, morreu na unidade de saúde.

As delegadas Elaine Benicasa e Analu Ferraz revelaram que Gabriela tinha um relacionamento amoroso com Anderson e Lucas, mas que pretendia contar para a namorada do primeiro indivíduo que existia esse "triângulo".

No entanto, assim que os dois suspeitos souberam dessa atitude da jovem, se uniram para cometer o crime de agressão com intuito de evitar que ela contasse sobre o relacionamento.

Sabendo dessa iminente ameaça, Gabriel decidiu ligar para a Polícia Militar e relatar a ameaça, mas os dois suspeitos conseguiram fugir. No dia do crime, dia 10, Lucas e Anderson voltaram a se unir e foram atrás dela em uma motocicleta - o primeiro estava na garupa e o segundo era quem pilotava.

E ainda pela noite daquela sexta-feira, os dois autores encontraram Gabriel no veículo que ela havia pegado carona para tentar fugir do bairro, pois ela estava com medo de ser assassinada.

As delegadas reforçaram que após a prisão de Anderson, ele negou que tinha envolvimento com Gabriela, mas conversas em um celular apreendido pela polícia, mostram o teor das conversas e o caso entre eles.

Agora, a Deam trabalha para colocar Lucas Henrique atrás das grades e ele está dado como foragido, após 10 dias do crime.

