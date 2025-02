Gado que havia sido furtado é encontrado em fazenda de Corguinho

Vinte e cinco cabeças de gado, que haviam sido roubadas, foram encontradas em uma propriedade rural que estava sendo arrendada pelo suspeito, preso no dia 27 de janeiro por diversos crimes de abigeato. A fazenda estava localizada no município de Corguinho.

Conforme as informações policiais, a DELEAGRO (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Abigeato) tomou conhecimento da prisão em virtude de mandado de prisão de pessoa conhecida no meio rural como responsável por diversos crimes de abigeato.

No local, os policiais encontraram um veículo com as mesmas características do que estava sendo utilizado pelo autor para o furto dos animais, como bezerros e gados sem marcações. Essas especificações facilitam o transporte e dificulta a identificação de sua origem.

Na propriedade, os policiais encontraram 25 cabeças de gado, sendo os bezerros em quantidade superior à de vacas paridas, indicando que se tratavam de animais não nascidos no local e produto de furto.

Os gados foram identificados por uma vítima de boletim de ocorrência já registrado anteriormente como pertencentes ao seu rebanho. Consta nesse boletim de ocorrência que os furtos vinham ocorrendo desde o início do ano passado, sendo levados apenas um animal por vez, totalizando já a quantidade de pelo menos 30 animais no último ano.

As reses apreendidas foram devolvidas à vítima. As investigações prosseguem a fim de identificar eventuais comparsas ou outros locais em que o suspeito estivesse ocultando as reses furtadas.

