Gado roubado no Paraguai é recuperado em fazenda de MS

Após 162 cabeças de gado serem roubados em uma propriedade rural da Bella Vista Norte, no Paraguai, no dia 28 de dezembro e encaminhado ao Brasil, a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul conseguiu recuperar mais de 32 cabeças no lado brasileiro, no município de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul.

As equipes estavam fazendo diligências, quando o gado foi localizado próximo a uma área pública onde inicialmente já haviam sido recuperadas mais de 100 cabeças. Desta forma, os animais foram entregues ao legítimo proprietário durante a quarta-feira (10).

As investigações para autoria do roubo e da receptação prosseguem com a Polícia Nacional do Paraguai e com a Deleagro (Delegacia De Combate A Crimes Rurais E Abigeato), situada em Campo Grande-MS, com o auxílio da DP de Bela Vista.

A operação contou com a participação da IAGRO (Agência Estadual De Defesa Sanitária Animal E Vegetal).

