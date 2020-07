Gaeco cumpre 216 mandados em MS contra nova composição do PCC

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

O Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) cumpre 216 mandados de prisão e de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul e outros 10 estados na Operação Flashback contra uma nova composição do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a assessoria, seria de MS de onde saem as ordens de justiçamento para todo Brasil dadas pelo comando.

A ação é coordenada pelo grupo do Ministério Público de Alagoas para desarticular a base do PCC, organizada em Mato Grosso do Sul. Os outros estados onde estão sendo cumpridos os mandados em Sergipe, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí, Paraná, São Paulo e Minas Gerais.

Foram expedidos 216 mandados, entre eles busca, apreensão e prisão, distribuídos em 71 municípios, localizados em quatro regiões brasileiras.



A região Nordeste é a que concentra o maior número de ações da operação, contabilizando sete estados e 179 mandados judiciais expedidos.

