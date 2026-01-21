Gaeco cumpre mandados e visita casas de bairro nobre de Campo Grande

Luiz Vinicius e Vinícius Santos atualizado em 21/01/2026 às 08h58

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) está com uma operação em andamento na manhã desta quarta-feira, dia 21, no Carandá Bosque e Vila Nascente, duas regiões nobres de Campo Grande.

As primeiras informações apontam que vários mandados estão sendo cumpridos. Em um dos locais, na rua Chafica Fatuche Abussafi, por exemplo, conforme visto pela reportagem, funcionaria uma empresa de comunicação.

Funcionários que chegaram para trabalhar foram impedidos de entrar até que a visita dos agentes terminasse.

Porém, segundo apurado pela reportagem, diversas casas no entorno também estão sendo visitadas pelo Gaeco. No entanto, até o momento, nenhuma informação a respeito da operação foi repassada para a imprensa.

O JD1 segue acompanhando o desfecho da operação.

