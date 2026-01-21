Menu
Menu Busca quarta, 21 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Gaeco cumpre mandados e visita casas de bairro nobre de Campo Grande

Em um dos locais visitados, conforme visto, seria uma empresa de comunicação

21 janeiro 2026 - 08h54Luiz Vinicius e Vinícius Santos    atualizado em 21/01/2026 às 08h58
Agentes do Gaeco cumprem mandados em Campo GrandeAgentes do Gaeco cumprem mandados em Campo Grande   (Jônatas Bis/JD1 Notícias)

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) está com uma operação em andamento na manhã desta quarta-feira, dia 21, no Carandá Bosque e Vila Nascente, duas regiões nobres de Campo Grande.

As primeiras informações apontam que vários mandados estão sendo cumpridos. Em um dos locais, na rua Chafica Fatuche Abussafi, por exemplo, conforme visto pela reportagem, funcionaria uma empresa de comunicação.

Funcionários que chegaram para trabalhar foram impedidos de entrar até que a visita dos agentes terminasse.

Porém, segundo apurado pela reportagem, diversas casas no entorno também estão sendo visitadas pelo Gaeco. No entanto, até o momento, nenhuma informação a respeito da operação foi repassada para a imprensa.

O JD1 segue acompanhando o desfecho da operação.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

UPA Universitário, em Campo Grande
Polícia
Briga em família termina com jovem autista esfaqueado em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher foge após incendiar e destruir residência no Nova Lima
Os crimes, ocorridos em Campo Grande, seguem sob investigação a cargo da 4ª Delegacia de Polícia Civil
Polícia
Veículos de estelionato cometidos na Capital são recuperados em Três Lagoas
Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital
Polícia
Rapaz paga 'quinhentão' para golpista não expor nudes em rede social na Capital
Golpe aconteceu no WhatsApp
Polícia
Golpista se passa por faccionado, cria história e tira R$ 7,2 mil de campo-grandense
Mais de 3 mil caixas de canetas emagrecedoras ilegais já foram apreendidas nas rodovias de MS
Polícia
Mais de 3 mil caixas de canetas emagrecedoras ilegais já foram apreendidas nas rodovias de MS
Agente do Gaeco -
Polícia
Advogado acusado de intermediar propina com policiais é preso pelo Gaeco/MPMS
Operação aconteceu em São Paulo e Mato Grosso do Sul
Polícia
Federal volta a enfrentar PCC no combate a tráfico transnacional de drogas em MS e SP
Suspeito no momento que invadiu o prédio da prefeitura
Polícia
Suspeito que rendeu vigilante e roubou prefeitura de Caarapó é preso
Máquinas, cartões e até armas foram apreendidas
Polícia
Quadrilha que fraudou R$ 4 milhões em golpes da 'maquininha' é presa em Campo Grande

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima