Gaeco cumpre operação contra membros do PCC que agiam dentro dos presídios

Sarah Chaves, com informações da assessoria

O Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (7), a Operação “Ponto Cego”, para cumprimento de 54 mandados judiciais em Campo Grande, Dourados, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

Operação “Ponto Cego” realizada com o apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar cumpre 40 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão.

A ação é de combate à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que age dentro e fora dos presídios. Dos 40 mandados de prisão preventiva, 27 são de membros da facção que já estão presos e mesmo nessa condição, continuam a praticar graves crimes, dentre eles tráfico de drogas, roubos e homicídios nos chamados “Tribunais do Crime".

Ponto Cego

O nome da operação édevido à necessidade de isolar os principais integrantes da organização criminosa, dentro dos presídios, a fim de impedir que continuem a cometer crimes.

