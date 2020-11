Gaeco cumpre sete mandados e investiga corrupção em cidade de MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (26), a Operação “Carta Marcada", com o objetivo de cumprir sete mandados de busca e apreensão e desbaratar a organização criminosa voltada à prática dos crimes de peculato, fraude a licitações e lavagem de dinheiro na cidade de Água Clara.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da comarca do Município.

De acordo com a assessoria de imprensa do MPE, no decorrer das investigações apurou-se que as empresas combinavam os valores apresentados como proposta nos certames da Câmara de Vereadores e da Prefeitura, manipulando a competitividade inerente ao processo licitatório.

Durante os trabalhos de investigação, apurou-se também desvio de verba pública na Casa de Leis daquela cidade.

O trabalho de investigação acredita que o desvio de dinheiro público teve início com a elaboração de processos licitatórios fraudulentos, na modalidade convite, os quais eram direcionados a empresas predeterminadas.

Foram utilizadas várias estratégias para combinação de propostas, que eram apresentadas por todo o Estado do Mato Grosso Sul em licitações para os mais variados serviços de assessoria e consultoria em gestão pública.

