Gaeco mira em familiares do vice-líder do comando vermelho em MS e mais três estados

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (20), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), junto com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Sistema Socioeducativo, deflagrou a operação Último Voo, que tem como alvo familiares e pessoas ligadas à vice-liderança a facção criminosa comando vermelho no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Paraná.

Segundo o Gaeco, os mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Sorriso e São José dos Quatro Marcos. Tiveram ordens judiciais cumpridas também em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul; na cidade de Ananindeua, no Estado do Pará; e em Catanduvas, no Paraná.

No total, foram realizadas buscas em 19 endereços, sendo 15 alvos que conheciam Miro Arcângelo Gonçalves de Jesus (“Miro Louco”, “Gentil”, “GL”, “Veião”, “Lojo” e “Mano G”).

Foram apreendidos aparelhos e chips de celulares, notebook, cinco veículos, dinheiro em espécie, joias, uma barra de ouro, uma máquina de contar cédulas e documentos contábeis que indicam operações de traficância. Além disso, foi encontrado ainda aproximadamente 1kg de maconha.

