Gaeco mira possíveis fraudes em licitações de papelarias em Campo Grande

A operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), deflagrada na manhã desta quarta-feira (1°), mira a possibilidade de fraudes em contratos e licitações de papelarias e lojas de informática com prefeituras de Campo Grande, Sidrolândia e Miranda.

A reportagem do JD1 apurou que na capital, duas empresas estão sendo alvos: uma fica na rua Rio Grande do Sul, enquanto a outra empresa alvo de mandado de busca e apreensão é a Zornimat, na Avenida Afonso Pena.

O advogado Nilton Junior, explicou rapidamente que o estabelecimento "desconhece toda e qualquer situação que possa estar sendo investigada", apenas limitando a dizer que a empresa está sendo colaborativa com as autoridades para as buscas.

Ele, inclusive, informou que o maior a 'situação principal' está relacionada a uma cidade do interior, sem dar mais detalhes. Por outro lado, Nilton informou que "a empresa não participa de licitação".

Conforme noticiado anteriormente, uma papelaria de Sidrolândia é um dos principais alvos da operação. O investigado seria Pedro Luiz Ribeiro Ruano, teria contratos 'suspeitos' com a prefeitura da cidade.

A informação que a reportagem também apurou seria referente que os contratos estariam ligados com as gestões atuais das prefeituras das cidades citadas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também