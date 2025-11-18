Menu
Gaeco volta às ruas, faz nova operação em Sidrolândia e até hospital entra na rota

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade e casa de políticos também são alvos

18 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Gaeco está em Sidrolândia cumprindo mandadosGaeco está em Sidrolândia cumprindo mandados   (Via TV Planalto)

A cidade de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande, amanheceu agitada nesta terça-feira, dia 18, com a presença de equipes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) realizando uma nova operação, que incluiu visita direta ao Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa.

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos e casas de vereadores e ex-vereadores também estão sendo alvos, além da principal unidade hospitalar do município.

Informações preliminares divulgadas pelo portal TV Planalto, apontam que a casa do ex-vereador Elieu da Silva Vaz foi um dos locais visitados pelo Gaeco.

Até o momento, o órgão não se manifestou oficialmente sobre a realização da operação e por qual motivo levou as equipes às ruas na manhã desta terça-feira.

Recentemente, Sidrolândia virou centro das atenções após a deflagração da Operação Tromper, que teve várias fases e já culminou em condenações a alguns envolvidos num esquema criminoso.

