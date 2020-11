Gambá é capturado em forro de loja de materiais de construção

Brenda Assis, com informações da assessoria

Policiais militares ambientais foram acionados nesta quinta-feira (5) pela manhã, pela proprietária de uma loja de materiais de construção, localizada no centro da cidade de Miranda, em virtude do aparecimento de um gambá que estava no forro da loja.

Os policiais estiveram no local e com uso de um cambão e uma luva especial capturaram o gambá, colocando-o em uma caixa de contenção.

O animal foi encaminhado a uma médica veterinária, que avaliou estar bem de saúde e sem ferimentos e, então, foi realizada a soltura do bicho em seu ‘habitat’.

