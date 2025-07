Gambá surpreende funcionária de salão em Campo Grande

Uma funcionária da limpeza de um salão de beleza, localizado na área central de Campo Grande, levou um susto ao recolher o lixo na manhã desta segunda-feira (28) e encontrar um gambá. Assustada, a mulher começou a gritar e passou mal, atraindo a atenção dos demais presentes no local.

O animal não apresentava ferimentos, mas também não conseguia sair por conta própria. Diante da situação, os funcionários acionaram primeiro o Corpo de Bombeiros, que orientou o contato com a Polícia Militar Ambiental (PMA). A equipe foi até o local e realizou o resgate do gambá com segurança.

De acordo com o sargento da PMA, Wagner da Silva Azevedo, que coordenou a ocorrência, é comum que animais silvestres apareçam em ambientes urbanos, principalmente à noite, em busca de alimento.

“Eles não são agressivos, mas, por instinto de defesa, podem morder se alguém tentar segurá-los. Por isso, a recomendação é não mexer e acionar a PMA”, explicou.

A PMA alerta que, nem sempre, a melhor solução é a captura. Em muitos casos, o ideal é apenas monitorar o animal até que ele siga seu caminho, especialmente se não oferecer riscos às pessoas ou a si mesmo.

A retirada ocorre quando há ferimentos, possibilidade de pânico ou aprisionamento, como no caso do salão.

Caso a população encontre algum animal silvestre em áreas urbanas, a orientação é entrar em contato com a PMA pelo telefone 190 e evitar qualquer tentativa de manejo por conta própria.

Em casos de ferimentos, os animais são encaminhados ao CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) para tratamento.

