Garota de programa é assassinada e concretada em quarto

Aline Cristina de Lira, de 34 anos, foi encontrada morta no concreto debaixo da cama em um imóvel na rua Pedro Setti, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ela estava desaparecida desde o começo de agosto.

Conforme as informações policiais, Aline sumiu no dia 8 de agosto, quando saiu de seu apartamento em Santo André, também na região metropolitana de São Paulo, entrou em um carro de aplicativo para ir até o endereço em São Bernardo para se encontrar com o cliente, já que trabalha como garota de programa.

A mulher avisou familiares por telefone. No entanto, como ficaram sem contato por dias, a irmã, a mãe e o padrasto de Aline foram até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) em São Caetano do Sul e comunicaram o desaparecimento.

Suspeito

Durante as investigações, a polícia chegou ao endereço da casa onde Aline foi deixada, ouviu moradores da vizinhança. A foto da mulher foi apresentada a uma vizinha, que a reconheceu como a hóspede da casa para onde tinha ido. Falou que ela foi vista durante dois dias no local. E que lá residia um homem identificado por um apelido.

De acordo com os vizinhos, o morador da casa deixou o local após fotos de Aline começarem a circular nas redes sociais como "desaparecida". Ele levou uma "grande bolsa" e foi embora, sem ser mais visto.

Segundo a polícia, o cliente que chamou Aline ao lugar. Ele foi identificado como um pedreiro com passagens criminais anteriores por agressão à ex-esposa, além de passagens por roubos. A polícia pedirá a prisão temporária dele à Justiça.

As autoridades trabalham para identificar a causa da morte e localizar o suspeito.

