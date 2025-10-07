Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária

Ela está internada na Santa Casa, onde está passando por exames

07 outubro 2025 - 16h24Brenda Assis
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internadaHospital da Santa Casa, onde vítima está internada   (Divulgação)

Uma garota de programa, de 27 anos, foi esfaqueada durante uma briga ocorrida na região da antiga rodoviária, localizada no Centro de Campo Grande. Ela foi internada na Santa Casa durante a manhã de ontem (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital atender um caso de lesão corporal. A vítima então detalhou que estava fazendo o uso de drogas, quando houve um desentendimento com outros usuários.

Sem detalhar o motivo, ela explicou que foi esfaqueada duas vezes no abdômen e uma no antebraço. A jovem foi então socorrida e levada para a Santa Casa.

Como a vítima não deu mais detalhes sobre o caso, os policiais não conseguiram apurar quem seriam os autores. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento que o Corpo de Bombeiros chegou no hospital de Nova Andradina com a vítima
Polícia
Grávida pula de carro em movimento após ser estuprada pelo ex e pelo primo em MS
Ele acabou sendo preso em flagrante
Polícia
Homem que viajava com filho de 17 anos é preso por tráfico de drogas em Paranaíba
Ilustrativa
Polícia
Ó o gás! Ladrão é flagrado furtando botijão, ameaça comerciante e acaba preso na Capital
O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Motorista morre carbonizado em acidente grave entre Campo Grande e Sidrolândia
Foto: Divulgação/DOF
Polícia
Caminho da carroça: 17 veículos são apreendidos com contrabando milionário
Ramão em seus últimos momentos em vida entrando na casa do criminoso
Polícia
JD1TV: Jovem demonstrou comportamento frio ao atrair catador de recicláveis no Caiobá
Viatura do GAECO na prefeitura de Bonito -
Polícia
Grupo que fraudava licitações desde 2021 é alvo do Gaeco em Bonito
Operação voltou a combater esquema de grilagem em MS
Polícia
Servidores do Incra eram usados em fraudes de áreas da União para grilagem em MS
"Sorriso", assassinado com golpes de faca -
Justiça
Rapaz enfrenta júri popular acusado de matar "Sorriso" a facadas na Duque de Caxias
Barra de ferro e faca usadas pelo criminoso no crime
Polícia
Jovem atraiu idoso com latinhas e disse ter sentido 'vontade de matá-lo' no Caiobá

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS