Garota de programa é esfaqueada enquanto usava drogas na antiga rodoviária

Uma garota de programa, de 27 anos, foi esfaqueada durante uma briga ocorrida na região da antiga rodoviária, localizada no Centro de Campo Grande. Ela foi internada na Santa Casa durante a manhã de ontem (6).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital atender um caso de lesão corporal. A vítima então detalhou que estava fazendo o uso de drogas, quando houve um desentendimento com outros usuários.

Sem detalhar o motivo, ela explicou que foi esfaqueada duas vezes no abdômen e uma no antebraço. A jovem foi então socorrida e levada para a Santa Casa.

Como a vítima não deu mais detalhes sobre o caso, os policiais não conseguiram apurar quem seriam os autores. O caso acabou sendo registrado como lesão corporal dolosa.

