Garota de programa é estuprada e roubada por cliente em Três Lagoas

Uma garota de programa, de 24 anos, foi estuprada e roubada por um ‘cliente’ e seu amigo durante a noite de quarta-feira (23), dentro da casa em que ela mora com mais cinco amigas, em Três Lagoas. Os criminosos estariam armados no momento do crime.

As informações iniciais apontam que a jovem teria marcado um encontro, com um dos suspeitos, em um site. Conforme o jornal online da Rádio Caçula, o homem chegou a residência da vítima acompanhado de um amigo.

Como era um encontro, os três foram para o quarto para manter relações sexuais. No entanto, um deles pegou uma faca que estava escondida. Para não ser esfaqueada, a jovem precisou manter a ‘normalidade’ até terminarem o programa e ambos saírem do quarto.

Neste momento, o amigo do cliente teria rendido as outras garotas de programa, agredindo-as e cometendo o roubo. A casa tem câmeras de segurança, que flagraram toda a ação dos assaltantes enquanto eles andam pelo imóvel pegando as coisas para levar embora.

Ainda de acordo com a Rádio Caçula, a vítima chegou a discutir com um dos homens armados. Apesar disso, a dupla saiu do local levando sete celulares e R$ 1,2 mil em dinheiro.

A Polícia Militar foi acionada, prestando os primeiros atendimentos a ocorrência. O caso acabou sendo levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde foi registrado.

