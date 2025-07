'Garota do job' procura polícia após levar calote de cafetão em Campo Grande

Uma garota de programa, de 27 anos, procurou a polícia após levar um calote de R$ 7 mil de um cafetão em Campo Grande. O caso foi denunciado durante a noite de domingo (13), na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Conforme o registro policial, a mulher contou que mora fora do Brasil, porém, veio ao país para passar uma temporada há aproximadamente 20 dias. Sabendo que ela estava em terras brasileiras, o homem entrou em contato dizendo que tinha um cliente, de Corumbá, interessado em pagar R$ 15 mil para passar uma noite com ela.

Diante da proposta, a mulher veio para Campo Grande, onde encontrou com o cafetão antes de partir para a Cidade Branca. Após o programa, ela recebeu um pix de R$ 8 mil do homem, que prometeu mandar o restante posteriormente. No dia seguinte, ela entrou em contato com o cliente, que mandou mais R$ 2 mil para ela.

Após mais uma cobrança, ela foi bloqueada pelo homem. Ainda assim, conseguiu falar com ele através do Instagram, onde descobriu que os outros R$ 5 mil haviam sido encaminhados para o ‘gigolô’. A garota tentou cobrar o homem, mas logo ele conseguiu um cliente disposto a pagar R$ 4 mil por algumas horas com ela.

Mais uma vez, a mulher pegou apenas R$ 2 mil enquanto o restante foi encaminhado para o homem. Diante do calote que ela estava levando, tentou cobrá-lo para pegar o dinheiro, mas passou a ser ameaçada de morte.

O cafetão disse que caso ela contasse o que estava acontecendo a alguém, iria contar para seus clientes que ela é uma mulher trans operada, o que faria a mulher perder contatos e correr risco até de ser morta, uma vez que alguns são bandidos que não aceitariam essa situação.

Ela então resolveu procurar a delegacia, onde o caso foi registrado como favorecimento a prostituição, qualificado se o crime for cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude.

