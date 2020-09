Homem usa adolescente de 15 anos para tráfico em carro roubado

Policiais do Batalhão de Choque faziam rondas no Bairro Vieira em Campo Grande, na sexta-feira (18), quando receberam uma informação de que um veiculo roubado estaria pela região. Um garoto de 15 anos foi flagrado dirigindo o HB20 prata, com placas adulteradas.

Quando questionado pela equipe de policiais sobre o carro, o menino respondeu que o atual “dono do carro” estava o usando para fazer o crime de tráfico de drogas.

O adolescente infrator se prontificou em levar os militares até a casa do “dono do carro”, ao chegarem na casa do então proprietário do veiculo, perguntaram ao homem de 29 anos se havia algo de irregular dentro de sua residência, o mesmo respondeu que sim, que havia drogas e também um revólver calibre 32.

Foi encontrado 87 tabletes de maconha na garagem e alguns tabletes dentro de outro carro, totalizando 83 kg de droga, foi apreendido também dinheiro possivelmente de tráfico de drogas.

O menor foi detido pela prática do crime de receptação e adulteração de placa, com pena máxima de 3 anos de internação, o homem deve responder por receptação, adulteração de placa, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, com pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão.

