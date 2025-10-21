Menu
Polícia

Garras prende dupla envolvida em furto de loja de joias em shopping de Campo Grande

Haverá uma coletiva para dar mais informações e detalhes sobre a ação dos criminosos

21 outubro 2025 - 07h50
A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento A Polícia Militar foi acionada pela segurança do estabelecimento   (Reprodução/Alice Assis)

Policiais do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros) prenderam durante a madrugada desta terça-feira, dia 21 de outubro, dois indivíduos que teriam participado da tentativa de furto de uma loja de joias, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

O crime teria acontecido durante a madrugada de domingo, dia 19, mobilizando diversas autoridades policiais. O alarme do estabelecimento foi acionado por volta das 5h da manhã, mobilizando equipes da Polícia Militar, que fizeram uma varredura completa nas dependências do shopping. 

Ainda no dia do crime, um suspeito chegou a ser localizado, identificado e encaminhado para a delegacia.

Segundo as informações, o bandido teria entrado no local pelo teto da loja, após esperar o estabelecimento fechar. Apesar da invasão e da tentativa de furto, ele acabou fugindo sem levar nada.

O Shopping Norte Sul informou que as circunstâncias da invasão continuam sendo investigadas.

O Garras fará uma coletiva para dar mais informações e detalhes sobre a ação dos criminosos.

