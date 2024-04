Garras prende integrantes de facção criminosa na Capital

Dois integrantes de facção criminosa, que estavam evadidos do sistema prisional, foram presos pelas equipes do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), no Bairro Santa Emília, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, as equipes do GARRAS estavam fazendo diligências para solucionar crimes de homicídio envolvendo membros de facções. Durante os trabalhos, os policiais foram informados que dois faccionados estariam evadidos do sistema prisional e um deles estaria comercializando entorpecentes.

Os policiais realizaram o monitoramento da residência indicada na denúncia, sendo essa uma casa abandonada. Em sequência, foi realizada a entrevista informal de alguns moradores das proximidades, os quais se mostraram extremamente temerosos em relação aos frequentadores da residência, afirmando peremptoriamente, que seriam membros de organização criminosas e que se tratava de imóvel onde havia um grande fluxo de pessoas, sem moradores fixos.

Depois dos levantamentos iniciais, os policiais realizaram a abordagem de um indivíduo, porém, ele desobedeceu às ordens de parada e fugiu para dentro do imóvel. Já dentro da casa, dois rapazes de 20 e 28 anos, foram abordados no local.

Os dois portavam uma porção de maconha, que seria comercializada. Durante entrevista preliminar, o rapaz de 20 anos contou que havia mais drogas escondidas na casa, dando inicio a buscas. Os policiais conseguiram localizar três porções de substância análoga a cocaína, sendo duas em pó e outra na forma de pasta base e mais duas porções maconha, totalizando 76,70 gramas de cocaína e 8 gramas a maconha.

Também foi encontrada uma balança de precisão, característica de utensílio utilizado à confecção de porções de entorpecentes para venda, bem como o valor de R$ 417,00 em cima de uma mesa.

O faccionado relatou ainda que toda a droga do imóvel e utensílios seriam de sua propriedade. Ele seria o traficante do local, estaria foragido e vivendo com sua companheira, que está grávida.

Sendo assim, os dois rapazes foram presos e levados para o GARRAS para realização dos procedimentos determinados pela Constituição e pela lei. Posteriormente, serão encaminhados a estabelecimento penal adequado, com a finalidade de quitar seus débitos com a Justiça.

