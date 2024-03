Garras prende Ãºltimo fugitivo da PenitenciÃ¡ria de SeguranÃ§a MÃ¡xima da Capital

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (Garras), recapturou Douglas Luan Souza Anastácio, de 33 anos, o segundo e último fugitivo do Estabelecimento Penal Jair Ferreira De Carvalho, a Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

Segundo o delegado Pedro Cunhas, do Garras, a recaptura de Naudiney de Arruda Martins, de 32 anos, na última quarta-feira (6), possibilitou que as forças policiais tivessem mais informações sobre a rede de apoio utilizada pelos dois.

“Na quarta-feira, dia 6, a gente logrou êxito em capturar um desses fugitivos, e a partir dessa recaptura, a gente conseguiu angariar novos elementos para continuar nessa persecução do segundo foragido, buscando essa mesma linha de rede de apoios, de pessoas próximas”, afirmou.

Com a prisão de Naudiney, o Garras tomou conhecimento que Douglas estaria recebendo auxílio de uma ex-companheira, que chegou a alugar um imóvel, no nome da irmã, com o objetivo de abrigar o fugitivo até que membros da facção criminosa que ele fazia parte o recolhessem e o levassem até a fronteira do Brasil com o Paraguai.

“A gente começou a monitorá-la, e descobrimos que ela teria alugado um imóvel, especificamente e exclusivamente para abrigar ele, para funcionar como esconderijo para esse segundo fugitivo. Continuamos monitorando ela na quarta, na quinta, e hoje conseguimos descobrir onde era esse imóvel”, explicou.

O imóvel, localizado no Bairro Aero Rancho, foi localizado após diligências da polícia, e o indivíduo foi recapturado no local. A mulher e sua irmã foram encaminhadas para a delegacia, onde foram autuadas por favorecimento pessoal.

Além delas, outras quatro pessoas foram autuadas pelo mesmo crime e uma pessoa foi presa durante a busca dos fugitivos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também