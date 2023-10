Garupa de moto morre durante acidente com carro na fronteira

Cinthia Raquel Paredes, de 26 anos, morreu após a moto em que ela estava ser atingida por um carro durante a manhã desta terça-feira (17), na rodovia PY-05, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. A cidade paraguaia faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava na garupa da motocicleta, que era conduzida por um homem de 35 anos. Em determinado momento, enquanto transitavam pela via, a moto foi atingida por um Hyundai HB20, que era conduzido por uma estudante de medicina, de 22 anos.

Por conta da colisão, Cinthia morreu ainda no local dos fatos. O motociclista foi ocorrido e encaminhado com politraumatismo para o Hospital Regional da cidade paraguaia.

Segundo o Ponta Porã News, a motorista do HB20 seguia para o internato da cidade de São Pedro, localizada no departamento de Concepición. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades policiais.

