Garupa fica ferido em batida entre duas motocicletas no Bairro Guanandi

Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo duas motocicletas na manhã desta sexta-feira (23), no cruzamento das avenidas Manoel da Costa e Lima e Pirituba, no Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 7h50. Uma das motocicletas, uma Yamaha Fazer preta, seguia pela Avenida Manoel da Costa e Lima, no sentido oeste-leste, quando bateu na lateral esquerda de outra motocicleta, uma Yamaha Fazer azul, que seguia pela Rua Pirituba, sentido sul-norte.

A motocicleta atingida era conduzida por motorista de aplicativo, e tinha como passageiro um jovem de 21 anos.

Os dois condutores recusaram atendimento médico e alegaram que buscariam atendimento posteriormente por conta própria. Já o garupa foi socorrido com suspeita de fratura no joelho direito e encaminhado pelo Samu para a Santa Casa de Campo Grande.

Durante atendimento no hospital, a polícia identificou que havia um mandado de prisão em aberto contra a vítima No entanto, após verificação no sistema, foi constatado que o mandado já havia sido cumprido, e nenhuma medida adicional foi tomada.

Ambos os veículos tiveram danos materiais, mas foram liberados no local. Nenhuma das partes envolvidas foi encaminhada à delegacia. O caso segue registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e será apurado pela Polícia Civil.

