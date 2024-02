Gata é 'estuprada' por ladrão durante furto em casa de Dourados

Uma gatinha de estimação acabou sendo abusada sexualmente durante um furto, cometido contra uma residência localizada no bairro João Paulo II, em Dourados, durante a tarde de quarta-feira (28).

Conforme o boletim de ocorrência, que foi registrado pelo filho da dona do imóvel, a mulher chegou em casa durante a tarde percebendo que o animal estava molhado, extremamente arisco. Ao verificar, notou que a genitália da gatinha estava com sangramento.

Preocupada com a situação, a família levou o animal até um médico veterinário onde foi constatado que o felino teria sido vítima de uma situação de maus tratos, pois um objeto grande havia sido introduzido nos órgãos genitais da gata.

Durante verificação na casa, a mulher notou que alguns pacotes de carne haviam desaparecido da geladeira. A testemunha acredita que a casa tenha sido invadida para o crime de furto.

Como o ladrão estava no imóvel aproveitou para judiar do animal. O caso foi registrado como praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, se ocorre morte do animal, e furto, na 2° Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

