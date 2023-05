Gatinhos abandonados são resgatados pela Polícia e estão disponíveis para adoção

Sarah Chaves, com informações da Polícia Civil

Encontrados em uma caixa de sapato, por um morador na Rua Anhambi, no Bairro Aero Rancho, cinco filhotes de gatos abandonados, agora estão prontos para ganhar um novo lar através da intermediação da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT).

De acordo com a polícia, o morador encontrou a caixa com os felinos, sendo um macho e quatro fêmeas, na frente de casa na terça-feira (23), sobre a calçada. Imediatamente o homem procurou órgãos do poder público municipal para acolhimento dos animais, porém, foi redirecionado para a Decat.

Foi instaurado um Inquérito Policial para apurar os fatos e identificar responsável pela conduta criminosa. Na Delegacia, a equipe policial, sensibilizada com a situação de vulnerabilidade dos animais, contatou uma rede de colaboradores e conseguiu obter lar temporário para os filhotes, até que sejam adotados.

A Decat solicita que os interessados em adotar algum dos gatinhos entrem em contato pelo telefone: (67) 3325-2567.

A Polícia Civil ressalta que é de extrema importância a colaboração da população na investigação de casos de abandono de animais, pois esse tipo de conduta é praticado de maneira clandestina e em locais sem vigilância, para dificultar o trabalho de investigação.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também