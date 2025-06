Gato é resgatado após prender a cabeça em lata de comida em MS

Um gatinho, que vive em situação de rua, precisou da ajuda do 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá ao ficar com a cabeça presa em uma lata durante a manhã de quarta-feira (18).

Conforme as informações divulgadas, as equipes foram acionadas para ir até uma transportadora, localizada na Rua monte Castelo, no bairro Aeroporto. Ao chegar no local, encontraram o animal tentando se soltar.

Diante da situação, a equipe utilizou técnicas específicas e cortou cuidadosamente a lata para evitar ferimentos no felino. Ele foi resgatado ileso e permaneceu no local, onde é alimentado com frequência pelos trabalhadores da empresa.

