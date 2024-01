GCM abordou 204 motoristas durante operação no São Conrado

Polícia Mulher é morta com golpes de facão em São Gabriel do Oeste

Ao todo, foram feitas 204 abordagens, sendo 56 carros e 148 motos. Todos os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e 51 notificações lavradas.

Entre as ações, foi realizada mais uma blitz da Operação Lei Seca na rua Praia Grande 1886, entre as ruas Pedra Negra e Major José Pinto, Jardim São Conrado.

A GCM (Guarda Civil Metropolitana) deflagrou as operações Lei Seca e Bairro Seguro durante a noite de quarta-feira e madrugada de quinta-feira, em Campo Grande.