GCM apreende arma, droga e até remédio para emagrecer em encomenda nos Correios

A Guarda Civil Metropolitana apreendeu, na tarde desta quinta-feira, dia 22, uma pistola, entorpecentes e até remédio para emagrecer em várias encomendas em uma das agências dos Correios, em Campo Grande.

O chamado aconteceu após a inspeção da agência presumir que algumas caixas apresentavam indícios que poderiam conter algo relacionado ao tráfico de drogas ao passarem pelo raio-x.

Segundo divulgado pela GCM, após uma equipe se deslocar ao local, na rua Vasconcelos Fernandes, os guardas encontraram três caixas suspeitas.

Ao serem abertas, duas caixas apresentavam drogas e outra uma pistola de calibre 9 milímetros, munições e até frascos do medicamento Tirzepatida.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e para a 1º Delegacia de Polícia Civil.

