Menu
Menu Busca sexta, 23 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

GCM apreende arma, droga e até remédio para emagrecer em encomenda nos Correios

Três caixas estavam com produtos irregulares e entorpecentes após serem flagradas pelo raio-x

23 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Itens apreendidos nas encomendasItens apreendidos nas encomendas   (Divulgação/GCM)

A Guarda Civil Metropolitana apreendeu, na tarde desta quinta-feira, dia 22, uma pistola, entorpecentes e até remédio para emagrecer em várias encomendas em uma das agências dos Correios, em Campo Grande.

O chamado aconteceu após a inspeção da agência presumir que algumas caixas apresentavam indícios que poderiam conter algo relacionado ao tráfico de drogas ao passarem pelo raio-x.

Segundo divulgado pela GCM, após uma equipe se deslocar ao local, na rua Vasconcelos Fernandes, os guardas encontraram três caixas suspeitas.

Ao serem abertas, duas caixas apresentavam drogas e outra uma pistola de calibre 9 milímetros, munições e até frascos do medicamento Tirzepatida.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e para a 1º Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polícia Federal faz nova operação contra fraudes bancárias
Polícia
PF faz operação contra a Rioprevidência por aplicações no Banco Master
Mulher denuncia marido após ter cabelos cortados em fazenda de Ribas do Rio Pardo
Polícia
Mulher denuncia marido após ter cabelos cortados em fazenda de Ribas do Rio Pardo
Indivíduos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros
Polícia
VÍDEO: Fuga da polícia termina em acidente e com dois jovens em estado grave em Caarapó
Delegacia onde o caso foi registrado, em Bataguassu
Polícia
Homem que ameaçava e fazia pressão psicológica com familiares é preso em Bataguassu
Cesta básica segue cara em Campo Grande
Polícia
Motorista de aplicativo furta cesta básica durante entrega em Campo Grande
Todos estavam dentro do imóvel no momento do incêndio
Polícia
Criança gritou após fogo começar em casa do Nova Lima
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher fica desacordada ao ser agredida pelo marido durante briga em Ivinhema
O incêndio aconteceu na tarde de hoje
Polícia
VÍDEO: Criança brincando com isqueiro ateia fogo em casa no Nova Lima
Gerson Escobar faleceu nesta quinta-feira (22)
Polícia
Ex-vereador de Itaporã morre após ser atropelado por carro
14 de Julho Minecraft
Polícia
Jovem perde R$ 3,5 mil ao baixar jogo de um 'amigo' na internet em Campo Grande

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Movimentação de PMs no local
Polícia
Gerente mata dono de salgaderia a facadas e, em seguida, tira própria vida na Capital
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Viatura da DEAM -
Polícia
Mulher morre e Campo Grande investiga possível feminicídio