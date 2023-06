GCM apreende quatro motos durante operação no Nova Lima

Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana acabou apreendendo quatro motos durante apoio a uma operação da Polícia Militar no domingo (4), realizada no entorno de um estabelecimento no bairro Nova Lima.

Durante a operação foram abordadas cerca de 50 pessoas e 10 veículos, entre carros e motos.

Foram aplicados autos de infração a condutores não habilitados e houve a apreensão de quatro motocicletas, removidas por estacionamento irregular e CRLV vencidos.

