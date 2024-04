GCM apreende três motos durante 'Rolezinho do Noturno 067' no Anhanduizinho

Equipe do Gemop (Grupamento Especializada de Motopatrulhamento) da GCM interceptou o Rolezinho do Noturno 067, na região do Anhanduizinho, em Campo Grande, onde foram aprendidas três motos, uma delas tinha R$ 47 mil de multa.

De acordo com o boletim, os três indivíduos, sendo dois homens e uma mulher, estavam pilotando as motos em alta velocidade, "cortando giro". Os veículos constavam multas e estavam com documentação atrasada, além de estarem sem CNH. Eles também ultrapassaram o sinal vermelho.

Após abordagem, as motos foram removidas pelo guincho e levadas para o pátio do Detran.

