GCM captura foragido da Justiça em Campo Grande

Um jovem, de 22 anos, que estava foragido da Justiça, foi preso durante a noite de sábado (11) pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande.

De acordo com as informações divulgadas pela GCM, ele estava sendo revistado. Durante a checagem de documentos, foi constatado que o rapaz estava evadido do sistema prisional.

Diante da situação, as equipes solicitaram uma viatura e encaminharam o rapaz para a Delegacia de Polícia Civil da Capital.

