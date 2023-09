GCM captura motociclista foragido com moto tendo R$ 12 mil em multas na Capital

Durante a noite deste domingo (17), a Guarda Civil Metropolitana conseguiu capturar um homem com mandado de prisão em aberto e apreender uma motocicleta com cerca de R$ 12 mil em multas em Campo Grande. O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Fernando Côrrea da Costa com a rua 14 de Julho.

Segundo divulgado pela GCM, as equipes estavam em motopatrulhamento preventivo no cruzamento, quando o motociclista passou com uma Honda CB 300 pela 14 de Julho, furando o semáforo e seguindo sentindo Avenida Afonso Pena.

Alguns metros do cruzamento, o suspeito foi abordado pelos guardas e inicialmente passou um nome falso, mas logo mudou de ideia e disse seu verdadeiro nome.

Ao consultar no sistema, a equipe visualizou que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem e a motocicleta conduzida por ele estava com restrição de circulação, pois havia um débito de R$ 12 mil, todos causados por multas.

A equipe que atendeu a ocorrência pediu auxílio para transportar o cidadão para a delegacia e também levar o veículo para o pátio do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito).

