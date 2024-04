GCM captura pitbull que matou cachorro ao pular muro de casa em Campo Grande

Um cachorro, da raça Pitbull, foi contido pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) depois de matar o cachorro da casa ao lado, na Rua Armando Bogus, localizada no Residencial Betaville, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a manhã de quarta-feira (10).

Conforme o boletim de ocorrência, o animal teria pulado o muro da casa do vizinho, vindo a atacar e matar o cachorro vira-lata que estava no quintal. No momento em que o pitbull invadiu o imóvel, sua tutora não estava na residência.

A GCM foi acionada, recolhendo o pitbull ainda com vida. Além disso, as equipes também recolherem o corpo do animal morto, encaminhando os dois para o CCZ (Centro De Controle De Zoonoses).

O caso foi registrado na 4° Delegacia de Polícia Civil, como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

