Polícia

GCM capturou 157 foragidos da Justiça durante 2025 em Campo Grande

Foram 34.955 boletins de atendimento ao longo do ano

13 janeiro 2026 - 13h55Luiz Vinicius
GCM atuou GCM atuou   (Divulgação/GCM)

A Guarda Civil Metropolitana teve atuação impactante em Campo Grande durante o ano de 2025, apreendendo 2,5 toneladas de drogas, recuperando 83 veículos e capturando 157 foragidos da Justiça.

Ao todo, a corporação gerou 34.955 boletins de atendimento ao longo do ano, mantendo presença constante em pontos estratégicos da Capital.

O relatório detalha que a segurança pública foi reforçada com 108.783 rondas preventivas realizadas em terminais de transbordo, unidades de ensino e postos de saúde.

No âmbito da proteção social, a Patrulha Maria da Penha realizou 6.304 atendimentos, consolidando-se como braço essencial no combate à violência doméstica. A fiscalização de trânsito também foi intensa, com 24.059 intervenções realizadas pelas equipes.

Outros dados de destaque no balanço anual incluem:

  • Armas apreendidas: 26 unidades.
  • Animais resgatados: 428.
  • Apresentações culturais: 252 participações da Banda de Música.
  • Escoltas realizadas: 15.

A GCM atende emergências e denúncias 24 horas pelo telefone 153.

