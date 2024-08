GCM detém suspeito de matar rapaz que alisou perna de garota de programa na Capital

A Guarda Civil Metropolitana deteve Elias Vicente do Nascimento, de 31 anos, após encontrá-lo andando na Avenida Rachid Neder, em Campo Grande, na manhã desta segunda-feira (26). Ele é acusado de matar um homem, de 33 anos, que não teve a identificação divulgada, após a vítima ter alisado a perna de uma garota de programa em uma residência na Vila Margarida, na quinta-feira (22).

No registro realizado pela GCM, uma equipe estava se deslocando para o desfile cívico do aniversário da cidade, quando ao passar pela avenida com a rua 14 de Julho, no bairro São Francisco, visualizou o suspeito que ao perceber a viatura, se desfez de um objeto e tentou fugir.

Alcançado pelos guardas, o homem foi identificado como Elias Vicente e o objeto descartado era o canivete utilizado para assassinar o homem na Vila Margarida, na última semana. Assim, uma equipe da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa) foi acionada para comparecer ao local e dar continuidade a ocorrência, pois o crime já estaria sob investigação da especializada.

Encaminhado para a delegacia e interrogado, Elias confessou que cometeu o crime porque a vítima teria passado a mão nas pernas de sua namorada. Sobre o canivete, ele também confirmou que usou o instrumento para golpear o homem.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

O caso - Segundo a ocorrência, a Polícia Militar esteve no local para atender uma vítima de esfaqueamento e ao chegar no endereço, encontrou a vítima com vida. Posteriormente, foram acionados o Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Apesar dos esforços e das tentativas de reanimação por alguns minutos, a vítima não resistiu e faleceu no local. No endereço onde aconteceu o crime, estava uma garota de programa que conversou com a equipe policial e informou o caso.

Ela explicou que estava na companhia da vítima, em seu quarto, sentados em um colchão e conversando. Em determinado momento, Elias passou e pela janela, visualizou o rapaz acariciando as pernas da garota de programa.

Motivado pelos ciúmes e ainda pela janela, o suspeito desferiu duas facadas no peito da vítima.

