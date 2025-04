GCM detém suspeito de tráfico na Nhanhá

Homem, de 33 anos, foi detido pela Guarda Civil Metropolitana e encaminhado para a delegacia no final da tarde deste domingo (20), após ser flagrado com porções de drogas no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

Segundo informações repassadas para a reportagem, a equipe da Guarda fazia uma operação e ao passar pelo cruzamento das ruas Ranulfo Correa com Luiz Louzinha, encontrou o homem de maneira suspeita.

O suspeito tentou se evadir, contudo, foi abordado e encontrado porções de maconha. Ele foi detido e encaminhado para a unidade policial.

Já na delegacia, ele assinou um termo de compromisso e comparecimento, sendo liberado.

O caso foi tratado como portar drogas para consumo pessoal e tráfico de drogas.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também