GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande

Pelo menos três indivíduos com um carro furtado, foram presos em flagrante após tentar entrar na residência de um guarda civil metropolitano, no final da tarde desta sexta-feira, dia 16, em Campo Grande.
O agente de segurança estava no imóvel no momento da tentativa do crime e chegou a trocar tiros com os ladrões, que foram capturados tempos depois pela Romu e Gemop.
Segundo informações, o carro que os ladrões estavam usando para cometer os crimes, um Chevrolet Corsa, havia sido furtado no dia 15, na quinta-feira.
Equipes do Romu e Gemop iniciaram diligências após pedido de reforço por parte do guarda municipal, e rapidamente localizaram os indivíduos.
Eles foram levados para a delegacia e o carro foi apreendido.
