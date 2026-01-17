Menu
Menu Busca sábado, 17 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

GCM espanta trio de ladrões com tiros, que são presos em Campo Grande

Suspeitos chegaram a invadir a residência do guarda municipal

17 janeiro 2026 - 08h51Luiz Vinicius     atualizado em 17/01/2026 às 08h57

Pelo menos três indivíduos com um carro furtado, foram presos em flagrante após tentar entrar na residência de um guarda civil metropolitano, no final da tarde desta sexta-feira, dia 16, em Campo Grande.

O agente de segurança estava no imóvel no momento da tentativa do crime e chegou a trocar tiros com os ladrões, que foram capturados tempos depois pela Romu e Gemop.

Segundo informações, o carro que os ladrões estavam usando para cometer os crimes, um Chevrolet Corsa, havia sido furtado no dia 15, na quinta-feira.

Equipes do Romu e Gemop iniciaram diligências após pedido de reforço por parte do guarda municipal, e rapidamente localizaram os indivíduos.

Eles foram levados para a delegacia e o carro foi apreendido.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Idoso morre sem cirurgia e família acusa omissão médica por falta de salário na Santa Casa
Crime aconteceu em frente a uma tabacaria
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou momento em jovem é atingido por tiro em Dourados
Vítima estava internada no Hospital da Vida
Polícia
Rapaz é assassinado a tiros em frente a tabacaria de Dourados
Combate aos incêndios ajudou a reduzir focos de calor
Polícia
MS reduz em 72% os focos de calor com reforço de ações preventivas
Casa onde aconteceu o crime
Polícia
MS registra primeiro feminicídio após homem assassinar esposa a tiros
Compras não foram pagas pela suspeita
Polícia
Funcionária de atacadista é presa por ajudar mulher a furtar R$ 500 em compras na Capital
Sede da DEPCA, em Campo Grande
Polícia
Adolescente leva tapa nas nádegas de pai de amiga em roda de tereré em Campo Grande
Um dos carros apreendidos - Foto: Divulgação
Polícia
Fiscalização da PRF em Bataguassu e Nova Alvorada do Sul apreende veículos com "muambas"
Flagrado pela cidade nu - Foto: Redes Sociais
Polícia
Nu e armado com faca, homem é preso após roubar moto em Aparecida do Taboado
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai
Polícia
Jovem de Ponta Porã é assassinado na frente da própria casa na fronteira com Paraguai

Mais Lidas

Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira